Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 13 травня.

«13 травня у більшості районів південних, західних, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – заявили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, у західних областях очікуються грози, у решті регіонів – мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла в залежності від регіону. Найтепліше буде в південних та східних областях.