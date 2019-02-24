Потепління прийде в Україну на початку тижня

Найближчої доби, 25 лютого, на територію України переміщатиметься тепліше повітря з північного заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

На Лівобережжі країни в понеділок невеликий мокрий сніг, на решті територій без суттєвих опадів.

На Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у південній частині та в горах 5-10° морозу; вдень 1-7° тепла.

У Києві – без суттєвих опадів; температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 25 лютого найвища температура вдень була 15,5 у 1990 році, найнижча вночі – 20,7 у 1917 році.