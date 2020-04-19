У Гідрометцентрі попередили про заморозки і лавини

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили про нічні заморозки і лавинну небезпеку в Карпатах.

«Вночі 20 квітня у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки у повітрі 0–3° (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий); 21–22 квітня у більшості областей, крім крайнього півдня країни та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0–3° (І рівень небезпечності – жовтий)», – мовиться в повідомленні.

Крім того, в Укргідрометцентрі зазначили, що у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської області 19 квітня, а 19 і 20 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).