В Україну йдуть шквали й заморозки

В Україну йде погіршення погодних умов, очікуються пориви вітру і шквали, а на ґрунті заморозки, попереджають рятувальники і синоптики.

Зокрема, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві 12 травня прийдуть пориви вітру і шквали 15–20 м/с, вдень грози; вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0–2°.

По Київській області 12 травня пориви вітру і шквали 15–20 м/с, вдень грози, в окремих районах град; уночі 13 травня заморозки на ґрунті 0–5°.

Уночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0–3°: в північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0–5°.

Про наближення холодного атмосферного фронту і заморозки попереджає і синоптик Наталка Діденко.