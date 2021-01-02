На Рівненщині під час руху загорівся поїзд, в якому було близько 250 людей – ДСНС

Рятувальники із Радивилова на Рівненщині загасили пожежу, що сталася під час руху в електропотязі сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів, повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

За повідомленням, у поїзді було 12 вагонів, в яких перебували 228 пасажирів і 26 провідників, їх евакуювали, ніхто не постраждав.

Інцидент стався вранці 2 січня.

«Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що загоранню трапилося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива. Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання», – йдеться в повідомленні.

Причини займання наразі невідомі.