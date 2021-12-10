Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композиторові Ігорю Покладу.

«За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України», – йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Ігорю Покладу 10 грудня виповнилося 80 років.

Ігор Поклад – відомий український композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії.

Серед відомих його пісень: «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Два крила», «Моя Україна» та інші (загалом – понад 150 пісень). Ігор Поклад також є автором музичної комедії «Друге весілля в Малинівці», мюзиклу «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч» та інших. Він написав музику до класичних мультиплікаційних стрічок «Як козаки в хокей грали» та «Енеїда». Пісні Ігоря Поклада є в репертуарі більшості відомих естрадних артистів України.