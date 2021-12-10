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Новини | Суспільство

Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

Ігорю Покладу 10 грудня виповнилося 80 років

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композиторові Ігорю Покладу.

«За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України», – йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Ігорю Покладу 10 грудня виповнилося 80 років.

Ігор Поклад – відомий український композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії.

Серед відомих його пісень: «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Два крила», «Моя Україна» та інші (загалом – понад 150 пісень). Ігор Поклад також є автором музичної комедії «Друге весілля в Малинівці», мюзиклу «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч» та інших. Він написав музику до класичних мультиплікаційних стрічок «Як козаки в хокей грали» та «Енеїда». Пісні Ігоря Поклада є в репертуарі більшості відомих естрадних артистів України.

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