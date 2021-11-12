Поклонська отримала квартиру у житловому комплексі «Дача Сталіна» в Москві – ЗМІ

Експрокурорка окупованого Криму, колишня депутатка Держдуми від «Єдиної Росії» Наталія Поклонська стала власницею квартири в житловому комплексі «Дача Сталіна» в Москві. Як повідомило видання «Важные истории», визнане в Росії «іноземним агентом», Поклонська, найімовірніше, скористалася нормою закону, що дозволяє покращувати житлові умови чиновникам, які цього потребують. Видання пише, що вартість нової квартири перевищує 53 мільйони рублів (понад 700 тисяч доларів – ред.).

Згідно з повідомленням, квартира у житловому комплексі на заході Москви перейшла у власність Поклонської 4 жовтня, коли вона вже склала мандат через призначення послом Росії у Кабо-Верде.

Площа нової квартири – 119 квадратних метрів, у ній лише дві кімнати. У Росії чиновникам такий формат житла дозволяє приватизувати квартиру безкоштовно – розмір житла для держслужбовців вимірюється в кімнатах, а не в квадратних метрах, вказує видання.

Поклонська вже намагалася безкоштовно приватизувати квартиру на 116 квадратних метрів в окупованому кримському Сімферополі, якою користувалася, коли працювала у прокуратурі. Але на сім’ю із двох осіб (Поклонську та її дочку) можна приватизувати не більше ніж 42 квадратних метрів, тому підпорядкована Кремлю прокуратура їй відмовила. Водночас експрокурорка продовжувала користуватися цим житлом усі роки, поки була депутатом.

Як пишуть «Важные истории», торік Наталія Поклонська збудувала в Криму житловий будинок площею майже 300 квадратних метрів. За російськими законами, це позбавляє її можливості безкоштовно покращити житло. Чиновники часто віддають квартири державі перед тим, як отримати нові. Чи скористалася такою «опцією» Поклонська невідомо, на запит видання з цього приводу вона не відповіла.

Наталія Поклонська була українським прокурором до окупації Криму. Після введення російських військ на півострів у березні 2014 року була призначена прокурором Криму. У 2016 році була обрана в Держдуму за списком «Єдиної Росії». Українські правоохоронці інкримінують Поклонській, зокрема, державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.