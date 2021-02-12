У Польщі дозволили 50-відсоткове заповнення готелів та кінотеатрів, відкрили басейни

У Польщі з 12 лютого послаблено протиепідемічні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Зокрема готелям дозволили відкритися з заповненням на 50 відсотків. Ресторани готелів залишаться закриті. Їжу доставлятимуть у номери.

Кінотеатри та театри, філармонії та опери також відкривають за умови дотримання санітарного режиму та заповнення лише на 50 відсотків.

Дозволяється також займатися спортом на відкритих майданчиках, тенісних кортах. Дозволено роботу басейнів та гірськолижних трас.

Займатися непрофесійними видами спорту на відкритому повітрі можна буде при збереженні санітарного режиму.

З 1 лютого в країні дозволили роботу торгових центрів при збереженні санітарного режиму. Та почали з обмеженнями працювати музеї й картинні галереї.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Польщі виявили 1,57 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 40 тисяч людей. У країні вже почалася кампанія з вакцинації.