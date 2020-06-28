У Польщі відбуваються президентські вибори

У Польщі 28 червня відбувається голосування на виборах президента країни. На посаду претендує 11 кандидатів.

Найбільше шансів вийти до другого туру, як повідомляють польські ЗМІ, мають чинний польський президент Анджей Дуда, кандидат від владної партії Право і справедливість (Prawo i Sprawiedliwość), і мер Варшави Рафал Тшасковський, який виступає від опозиційної християнсько-ліберальної партії «Громадянська платформа» (Platforma Obywatelska).

За даними Інституту ринкових і суспільних досліджень, Анджея Дуду готові підтримати 41,2 відсотка виборців, Рафала Тшасковського – 30,7 відсотка.

О 7:00 у Польщі відкрилися 27 тисяч виборчих дільниць, які працюватимуть до 21:00, участь у голосуванні має взяти понад 30 мільйонів польських громадян.

Враховуючи вимоги карантину через епідемію COVID-19, усі дільниці забезпечені дезинфекційними засобами, виборці повинні мати захисні маски, відстань між громадянами на дільницях не повинна бути меншою, ніж 1,5 метра. А ще полякам радять прийти на дільницю зі своєю ручкою.

Другий тур президентських виборів, в яких візьмуть участь двоє з кандидатів, які 28 червня здобудуть найбільшу кількість голосів виборців, має відбутись 12 липня. Оголошення результатів першого туру очікується 1 липня.