У центрі Києва поліція затримала понад 50 людей з балаклавами, палицями і газовими балончиками

У центрі Києва, в урядовому кварталі, 31 жовтня затримали групу молодих людей, у яких знайшли балаклави, палиці та газові балончики, в одного з чоловіків вилучено зброю. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.

«Під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де відбуваються заходи з масовою участю громадян, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній», – ідеться у повідомленні.

Для з’ясування всіх обставин правопорушників доправили до Печерського управління поліції, з ними спілкуються слідчі.

«Загалом до Печерського управління столичної поліції доставили 52 людей. Правоохоронці встановили їхні анкетні дані й узяли пояснення. Враховуючи, що серед них є неповнолітні особи, працівники поліції очікують приїзду їхніх батьків до будівлі територіального управління поліції», – зазначили у поліції.

Печерське управління поліції розпочало кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років.