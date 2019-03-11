На Херсонщині затримали військового, який служив у Криму та перейшов на бік Росії

У Херсонській області 11 березня поліцейські затримали військового моряка, громадянина України, який служив в Криму та після окупації півострова перейшов на бік Росії. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі.

«Останнього передано до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України де йому повідомлено про підозру, за частиною 1 статті 408 КК України (дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу – караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років)», – мовиться у повідомленні.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.