У поліції доповіли про підготовку до деокупації Донбасу

У поліції Донеччини доповіли про заходи підготовки до відновлення державного суверенітету у тимчасово окупованих районах Донбасу, інформує відділ комунікації поліції Донецької області.

Зокрема, за спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть залучені до відновлення державного суверенітету на території окремих районів Донецької і Луганської областей, як офіційно називають нині окуповані частини Донбасу, повідомили представники обласної поліції під час наради з радником міністра внутрішніх справ Іваном Варченком.

«Комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної і прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу. Розроблено розрахунок сил і засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення, і необхідного забезпечення їх – екіпіровка, транспорт, техніка, зв’язок тощо», – доповіли в поліції Донеччини.

Зокрема, в деокупованих районах планується створити 16 відділів і відділень поліції. Головним завданням поліцейських стане забезпечення безпеки громадян і публічного порядку.

«Одною з головних тем стала протидія інформаційній агресії Росії і стратегія комунікації з громадянами, які тривалий час перебували під психологічним впливом окупантів. Поліцейські надали свої пропозиції щодо розробки державної інформаційної стратегії, в якій у межах своїх повноважень працюватимуть усі державні органи», – мовиться в повідомленні про нараду.

Саме розробка державної інформаційної стратегії деокупації і пошук шляхів взаємодії з жителями тимчасово окупованої території став головною темою робочого візиту радника голови МВС на Донеччину. Варченко перевірив стан виконання плану відновлення публічної безпеки і порядку в окремих районах Донецької й Луганської областей.

«Донецька область серйозно й глибоко відпрацьовує план відновлення публічної безпеки й порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей. Країна не стане успішною, якщо ми забудемо про наших громадян по той бік лінії розмежування. Сьогодні ми маємо змістовну основу для деокупації й реінтеграції жителів тимчасово окупованої території в український простір», – відзначив Іван Варченко.

Коли саме може відбутися деокупація, тим часом не ясно. Росія наразі не дає знати про будь-які плани виведення її гібридних сил і їхніх озброєнь із території України, продовжуючи стверджувати, що «їх там немає», а її агресія на Донбасі – це «внутрішньоукраїнський конфлікт» і «громадянська війна».