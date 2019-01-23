Поліція 23 січня отримала 851 повідомлення про ДТП

Національна поліція України станом на 17:00 отримала 851 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди 23 січня, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Закликаємо водіїв в умовах снігопаду бути максимально уважними та обережними за кермом, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, неухильно дотримуватися швидкісного режиму», – заявили в МВС.

Правоохоронці просять не залишати транспортні засоби в місцях, де вони будуть ускладнювати роботу снігоприбиральної техніки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що опади у вигляді снігу станом на 17 годину спостерігалися у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій областях та місті Києві. Дощ спостерігався в Херсонській області.