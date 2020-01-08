Поліція Київщини взялася за покинутий приватний мінізоопарк, де голодували й гинули тварини

Поліція Київської області заявляє, що підприємцеві з Обухівського району загрожує кримінальна відповідальність за жорстоке поводження із тваринами.

«За попередніми даними, у приватному міні-зоопарку в селі Красне від голоду помер кінь. Власник також залишив понад чотири десятки свійських тварин без харчів. Двадцять овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також кінь, теля та коза залишилися без належного догляду, волонтери і небайдужі громадяни принесли на фермерське господарство для худоби сіно, зерно та корми», – повідомили в поліції.

Нині поліція з’ясовує усі обставини події, вирішується питання щодо вилучення тварин.

«Слідчі Обухівської поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Розпочато досудове розслідування», – мовиться в повідомленні.

Попередніми днями в соцмережах та інтернет-виданнях публікували інформацію про те, що в селі Красному під Обуховом після закриття комплексу відпочинку «Дім природи «Натураліст», що об’єднував готель, кафе, басейн із спа-зоною, а також мінізоопарк, власник покинув тварин із нього напризволяще, без їжі й води.

Один із коней уже загинув.

Допомагати тваринам після цих публікацій взялися волонтери.