У поліції заявляють про тілесні ушкодження 3 співробітників під офісом ВО «Свобода» в Києві

Троє співробітників поліції зазнали тілесних ушкоджень пізно ввечері 2 вересня, коли правоохоронці прибули для проведення процесуальних дій до «офісу громадської організації» в центрі Києва. Про це вночі 3 вересня повідомив відділ комунікації столичної поліції.

У поліції відзначили, що госпіталізації постраждалі співробітники Департаменту стратегічних розслідувань не потребували. Правоохоронці не уточнили, в якій справі здійснювали свої дії.

«На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події», – вказали в поліції.

За словами голови політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олега Тягнибока, поліція прийшла до офісу цієї політичної сили з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка. Станом на 23:50 силовики відступили.