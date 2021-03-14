«Обурився, що не було феєрверків»: поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину і знеструмив будинки

У Вінницькій області поліція затримала чоловіка. Правоохоронці стверджують, що він влаштував стрілянину і знеструмив більшу частину селища.

«Близько 20 години до поліції надійшло повідомлення, що біля місцевого кафе невідомий почав стріляти з автоматичної зброї внаслідок чого пошкодив високовольтний електричний кабель. Це призвело до знеструмлення більшої частини Томашполя. Після цього хуліган з місця події втік на автомобілі «Порше Каєн», – заявили в поліції.

35-річного чоловіка затримали близько 23 години на території селища Агрономічне Вінницького району. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«За попередньою інформацією, зловмисник перебував на святкуванні дня народження в кафе у смт. Томашпіль. Чоловік обурився, що під час свята не було феєрверків, тому на вулиці взяв з багажника автомобіля зброю та почав стріляти вгору. Це призвело до пошкодження електричного кабелю і знеструмленню більшої частини населеного пункту», – розповіли поліцейські.

Провадження відкрите за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).