Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Січень 2019, Київ 13:32
Новини | Події

Поліція затримала підозрюваних після вибуху в соборі УПЦ (МП) у Сумах

Поліція: для вибуху використали піротехнічний засіб для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи

Дивитись коментарі

Поліція затримала двох підозрюваних після вибуху в соборі Української православної церкви (Московського патріархату) в Сумах, повідомила прес-служба поліції регіону.

«Обидва – молоді люди, жителі Сум. Наразі з ними проводять відповідні слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження. В одного із молодиків правоохоронці при особистому огляді вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, що був використаний вчора в соборі по вулиці Соборній», – заявили в поліції.

За словами правоохоронців, увечері 18 січні до поліції звернувся служитель Спасо-Преображенського кафедрального собору і повідомив, що на вході до приміщення невідомі кинули вибуховий предмет.

Правоохоронці встановили, що це був піротехнічним засобом для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG