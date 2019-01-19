Поліція затримала підозрюваних після вибуху в соборі УПЦ (МП) у Сумах

Поліція затримала двох підозрюваних після вибуху в соборі Української православної церкви (Московського патріархату) в Сумах, повідомила прес-служба поліції регіону.

«Обидва – молоді люди, жителі Сум. Наразі з ними проводять відповідні слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження. В одного із молодиків правоохоронці при особистому огляді вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, що був використаний вчора в соборі по вулиці Соборній», – заявили в поліції.

За словами правоохоронців, увечері 18 січні до поліції звернувся служитель Спасо-Преображенського кафедрального собору і повідомив, що на вході до приміщення невідомі кинули вибуховий предмет.

Правоохоронці встановили, що це був піротехнічним засобом для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».