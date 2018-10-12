Поліція: в Одесі чоловіків підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів

В Одесі групу чоловіків підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів у жителя Суворовського району, повідомила прес-служба поліції регіону.

Правоохоронці розповіли, що до складу групи входили жителі Одеси та Одеської області віком від 24 до 44 років, «які обґрунтовано підозрюються у скоєнні вимагань, розбійних нападів та незаконного позбавлення волі». Чотирьох із них затримали в Суворовському районі, ще одного – на території іншої області.

«Під час обшуків у фігурантів було вилучено формений одяг працівника поліції, зброю, спецзасоби – кайданки, балаклави та рукавиці, які використовувалися під час скоєння злочинів», – розповіли поліцейські.

Правоохоронці розслідують провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).