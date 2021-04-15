Поліція менш як за добу знайшла зниклого на Київщині 2-річного хлопчика

Співробітники поліції менш як за добу відшукали на Київщині 2-річного хлопчика Богдана Уніченка, який зник удень 14 квітня з подвір’я будинку, де живе його родина.

«14 квітня близько 21.00 до чергової частини відділення поліції № 1 (селище міського типу Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Рагівка з подвір’я зник малолітній Богдан Уніченко. Мати виявила відсутність сина близько 16-ї години і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулася до поліції», – ішлося в ранковому повідомленні на сайті поліції Київської області.

«Правоохоронці шукали хлопчика всю ніч. Вранці до пошуків підключили аеророзвідку, поліцейські проводять подвірний обхід. Вже перевірили закинуті будівлі та колодязі. Наразі правоохоронці розширили радіус пошуків – шукатимуть дитину в найближчих селах. До заходів підключились волонтери», – додали в поліції.

Малюка вдалося знайти опівдні 15 квітня. «Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує», – інформує сайт поліції.

Правоохоронці поки не повідомили деталей про те, де дитина провела холодну ніч.