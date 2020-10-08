Пасажиропотік найбільшого міжнародного аеропорту України впав до рівня 2009 року – «Бориспіль»

Пасажиропотік аеропорту «Бориспіль», найбільшого міжнародного летовища країни, за 2020 рік зменшиться до рівня 2009 року, повідомила адміністрація аеропорту на сайті.

«За підсумками вересня 2020 року міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 554 485 пасажирів, що на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року (вересень 2019 року – 1 649 тис. пасажирів). Сумарний пасажиропотік за 9 місяців поточного року склав 4 058 215 пасажирів, що на 65% менше аналогічного періоду 2019 року», – йдеться в повідомленні.

В адміністрації летовища пояснюють: не тільки не відбулась так звана «вереснева хасидська програма», аеропорт не дорахувався близько 3 мільйонів трансферних пасажирів.

Карантинні обмеження країн продовжують бути стоп-фактором для пасажирів, пояснюють у «Борисполі».

За даними «Украероруху», у вересні авіатрафік в Україні скоротився на 56,6%.