Стрілянина в Дніпрі: поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві

Поліція Дніпра повідомляє, що затримала 30-річного підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка ввечері 17 жовтня.

«Під час обшуку у підозрюваного вилучено знаряддя злочину – гладкоствольну мисливську помпову рушницю. За фактом вбивства чоловіка у власному авто слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на місці злочину виявили і вилучили сім стріляних гільз й інші речові докази.

У поліції додали, що затриманий – безробітний житель Дніпра, 1989 року народження. Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Ввечері 17 жовтня в поліції Дніпра повідомили, що невідомі обстріляли в місті автомобіль, внаслідок чого загинув водій 1992 року народження.

Правоохоронці спочатку затримали чотирьох підозрюваних.