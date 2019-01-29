Поліція відкрила справу через вибух на заводі в Кам’янському

Поліція Дніпропетровської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом вибуху на підприємстві «Дніпровський коксохімічний завод», внаслідок якого постраждали п’ятеро працівників.

Справу відкрили за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

«Подія сталася у смолопереробному цеху 29 січня близько 4-ї ранку. На момент вибуху у приміщенні перебувало 13 працівників підприємства. В результаті постраждало п’ять людей, вони доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Про причину вибуху наразі не повідомляють.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що на підприємстві у технологічній установці стався спалах газоповітряної суміші.

У ДСНС також повідомляли, що поранені працівники заводу перебувають у тяжкому стані.