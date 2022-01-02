На Миколаївщині жінці загрожує до 15 років ув’язнення за вбивство чоловіка, що чіплявся до неї з ножем

Поліція Миколаївської області повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» проти 30-річної жінки, яка смертельно поранила знайомого, що чіплявся до неї з ножем на дискотеці. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

«30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення у живіт молодикові, тому що той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці. Повідомлення про вбивство надійшло до поліції 1 січня близько шостої години ранку. За попередньою інформацією, місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала і вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події», – повідомили у поліції 2 січня.

У поліції заявили, що жінці, яку в повідомленні правоохоронців, названо «зловмисницею», повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.