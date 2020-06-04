У поліції підтвердили обшуки в університеті Шевченка у справі про хабарництво

У Національній поліції України підтверджують проведення 4 червня обшуків в Національному університеті імені Тараса Шевченка в Києві.

«Обшуки проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками Служби безпеки України у рамках кримінального провадження, яке розслідується за статтею 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.)», – повідомила у коментарі Радіо Свобода речниця Нацполіції Оксана Блищик.

Подробиць вона не навела, пославшись на те, що слідчі дії тривають. Більше інформації в поліції обіцяють надати після їх завершення.