Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 червня 2020, Київ 13:59
Новини | Події

У поліції підтвердили обшуки в університеті Шевченка у справі про хабарництво

Подробиць у поліції не навели, пославшись на те, що слідчі дії тривають

У Національній поліції України підтверджують проведення 4 червня обшуків в Національному університеті імені Тараса Шевченка в Києві.

«Обшуки проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками Служби безпеки України у рамках кримінального провадження, яке розслідується за статтею 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.)», – повідомила у коментарі Радіо Свобода речниця Нацполіції Оксана Блищик.

Подробиць вона не навела, пославшись на те, що слідчі дії тривають. Більше інформації в поліції обіцяють надати після їх завершення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG