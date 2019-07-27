Поліція повідомляє про обмежувальні заходи через 50 обшуків у Білій Церкві

У Білій Церкві правоохоронці одночасно проводять півсотні обшуків, повідомили в поліції Київської області.

Як написав у фейсбуці вранці 27 липня керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, обшуки пов’язані із затриманням членів злочинної організації.

«У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі згодом. А зараз прошу з розумінням ставитися до обмежувальних заходів», – написав він.

Інші подробиці наразі невідомі.

Біла Церква – місто, розташоване за 80 кілометрів від Києва, з населенням у близько 200 тисяч людей.