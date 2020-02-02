Поліція шукає невідомого, який застрелив чоловіка в центрі Києва

Поліція Києва розшукує невідомого, який застрелив чоловіка 2 лютого на вулиці Саксаганського.

«У чергову частину близько 18-ї години надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрелив у чоловіка і втік. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, загиблий – киянин, 1977 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.