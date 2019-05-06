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06 Травень 2019, Київ 15:20
Новини | Події

Поліція розслідує вибух у центрі Києва

Камери зафіксували, як жінка зайшла у перехід та розлила невідому суміш, а потім підпалила її, кажуть у поліції

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Поліція Києва повідомляє, що розслідує вибух, що стався 6 травня в центрі Києва на вулиці Басейній.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, заявили в поліції.

«До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній пролунав вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки і рятувальники. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями, а також вивчають записи з камер відеоспостереження. Відомо, що камери зафіксували, як жінка зайшла у перехід та розлила невідому суміш, а потім підпалила її», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».

Підозрювану жінку наразі розшукують.

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