Поліція виявила 6 тигрів на Жуковому острові в Києві

Поліція Києва повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після виявлення шести тигрів у Голосіївському районі столиці України, «яких власник залишив без належних умов для існування».

«Вчора до столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Прибувши на місце, правоохоронці оглянули територію й виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їх утримання», – повідомили в поліції.

За словами начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максима Сухарева, поліцейські встановили, що за даною адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає.

«Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі вирішується питання щодо влаштування тигрів до спецустанови», – додав правоохоронець.

У 2017 році набув чинності закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Закон передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих прожиткових мінімумів, згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»), також карається позбавленням волі від п’яти до восьми років.