8-річний хлопчик сам у метро: в поліції пояснили, чому склали адмінпротокол на матір, а не на батька

Адміністративний протокол за «невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» було складено на матір загубленої в Києві дитини через те, що саме вона, а не батько, з’явилася до кімнати поліції станції столичного метро «Дорогожичі» забирати сина. Такі роз’яснення Радіо Свобода надав начальник відділу превенції Управління поліції в метрополітені ГУ НП у Києві Олександр Киричук.

«Санкція частини 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення не має того, що складається (протокол – ред.) на когось із батьків, з чиєї вини це сталось. А (складається –​ ред.) просто на одного з батьків чи опікунів, або осіб, які їх замінюють. Тобто законодавством не визначено, на кого складати протокол, головне, щоб були дані особи», – сказав він.

Співробітниця відділу комунікації поліції Києва Наталія Керницька, зауважила, що для поліції випадок, коли вдалося встановити батьків і безпечно повернути дитину додому – позитивний. Адже представник поліції метрополітену виявив небайдужість, підійшов до загубленої дитини і почав їй допомагати. Тож Керницьку дивує кількість негативних реакцій під відповідною новиною на фейсбуці.

«На нашу думку, якби дійсно було зі сторони щось... якби були якісь питання до сім’ї, то, може, було б якесь доповнення (до новини на фейсбуці –​ ред.). Ми не розуміємо, чому в людей така реакція на це. Люди, які більш-менш володіють інформацією, вони знають, що складається безпосередньо на одного з батьків», – додала вона.

Якби забирати сина з кімнати поліції прийшов батько, під чиїм наглядом була дитина, коли втекла, то адмінпротокол склали би саме на нього, додали в поліції.

Напередодні на сторінці поліції Києва у фейсбуці з’явилася новина про загубленого на метро «Дорогожичі» восьмирічного хлопчика. На 11 годину ранку четверга це повідомлення зібрало понад 800 негативних реакцій та 1,3 тисячі коментарів. Збурили коментарів такі рядки з посту:

«Ми з’ясували, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах. Хлопчик самостійно вийшов із квартири та пішов її шукати. Правоохоронці повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре. Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з матір’ю хлопчика та попередили про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за дітьми. Відносно неї складено адміністративний протокол», –​ повідомила поліція Києва.

У коментарях користувачі соцмережі обурювалися, адже за дитиною мав слідкувати батько, а адмінпротокол склали на маму. Коментатори жартували, що покарати мали кота, який мав наглядати і за батьком і за дитиною, а також відзначали, що щодо матері наступного разу відкриють справу за залишення ще й чоловіка без нагляду.