Поліція: ветеран АТО, який здійснив камінг-аут, із заявою про побиття не звертався

Поліція не отримувала жодних відомостей про побиття в Києві 41-річного ветерана АТО Василя Давиденка, який нещодавно здійснив камінг-аут, тобто публічно заявив, що є геєм.

«Заяви за даним фактом не було», – повідомили Радіо Свобода в пресслужбі поліції Києва.

Раніше кілька засобів інформації з посиланням на самого Давиденка повідомили, що ввечері 28 вересня його біля будинку, в якому він винаймає помешкання, зустріли й побили кілька молодиків.

Давиденко пов’язує напад зі своєю сексуальною орієнтацією. За його словами, перед побиттям один із молодиків спитав, чи він справді Василь, потім сказав «цікаві інтерв’ю роздаєш», після чого нападники розпочали побиття. Внаслідок нападу був пошкоджений медичний корсет, який підтримує поранений на війні хребет Давиденка.

41-річний Василь Давиденко служив у складі одного з добровольчих батальйонів у перший рік збройного протистояння на Донбасі. Він повернувся до мирного життя влітку 2015 року. Його партнер Арсен загинув на Луганщині в грудні 2014 року.