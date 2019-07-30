Поліція затримала двох учасників інциденту в агентстві «Укрінформ»

Співробітники поліції Києва затримали двох учасників інциденту в пресцентрі інформаційного агентства «Укрінформ» і надають правову кваліфікацію цій події, повідомив 30 липня відділ комунікації столичної поліції.

За даними правоохоронців, близько 16:30 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Богдана Хмельницького.



«Правоохоронці встановили, що до приміщення забігли невідомі, почали конфліктувати з присутніми, кидали яйця, а потім розбили вхідні двері та втекли. Двох активних учасників події затримали та доставили до відділу поліції. Наразі вони надають пояснення», – йдеться в повідомленні.



30 липня група осіб у футболках із написом «Традиція і порядок» зірвала пресконференцію кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №50 і розгромила прес-центр у будівлі інформаційного агентства «Укрінформ» у Києві. Понад 10 осіб, які увірвалися до приміщення, кричали «Геть сепаратиста Аксьонова!» та звинуватили учасника пресконференції, самовисуванця Андрія Аксьонова, що він є громадянином Росії. Сам Аксьонов стверджує, що ніколи не мав російського паспорта.