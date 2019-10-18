Поліція затримала в Києві чоловіка, якого підозрюють у серії нападів із ножем

У Києві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні серії нападів із застосуванням ножа в Дніпровському районі столиці. Про це 18 жовтня інформують поліція Києва та столична прокуратура.

«За результатами проведених слідчо-розшукових заходів та зібраних доказів встановлено причетність до вчинення двох таких нападів 44-річного місцевого мешканця, який раніше перебував на примусовому лікуванні в психіатричному закладі за вчинення умисного вбивства в неосудному стані», – повідомила прокуратура.

«Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий мешканець, 1975 року народження. Він проживав разом із батьками, в червні його виписали із психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри та кілька ножів, які направили на проведення експертизи», – вказали в поліції.

18 жовтня 2019 року зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. До суду подане клопотання про застосування щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Кілька тижнів у соціальних мережах з’являлися повідомлення про напади, жертвами яких ставали винятково чоловіки. Зловмисник із ножем нападав ззаду, в повідомленнях ішлося про кількох загиблих.

За офіційними повідомленнями, на початку вересня до чергової частини Дніпровського управління поліції звернулася місцева жителька з повідомленням, що невідомий з ножем напав на її 26-річного сина. Із різаними ранами плеча та ключиці потерпілого госпіталізували у лікарню, а слідчі розпочали кримінальне провадження та пошуки зловмисника.

За кілька тижнів до поліції надійшло повідомлення про ножові поранення шиї 22-річного мешканця Дніпровського району, яке спричинив йому невідомий.

Також за аналогічних обставин постраждав 56-річний чоловік. За його словами, до нього ззаду підійшов незнайомець та кілька разів вдарив у спину предметом, схожим на ніж.

Згодом до столичної поліції надійшло повідомлення, що біля під’їзду будинку на вулиці Петра Вершигори чоловік виявив мертвим батька. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть 69-річного чоловіка від колото-різаної рани шиї.