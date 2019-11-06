Стрілянина по авто активіста на Харківщині – поліція не виключає замаху на вбивство

На Харківщині поліція розслідує факт стрілянини по автомобілю місцевого активіста, повідомляє пресслужба Нацполіції.

«5 листопада о 21:30 до чергової частини Великобурлуцького відділення поліції надійшла інформація від місцевого мешканця. Він повідомив, що поблизу села Підсереднє на ґрунтовій дорозі невідомі з автомобіля скоїли кілька пострілів по його автомобілю», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, внаслідок події ніхто не постраждав, осіб, причетних до стрілянини, розшукують.

«Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Даних про особу активіста і сферу його діяльності наразі немає.