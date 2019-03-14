У Києві виявили тіло співробітника АП, явних ознак насильницької смерті немає – поліція

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській у Києві, біля церкви, перехожі виявили тіло чоловіка. Як повідомив Радіо Свобода речник Національної поліції Ярослав Тракало, загиблим є головний консультант департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.

«Правоохоронці не виявили ознак слідів насильницької смерті на тілі чоловіка», – заявив Тракало і додав, що причина смерті стане відома після розтину і висновків судмедекспертів.

Наразі поліція опитує свідків і бере дані з камер спостереження у будівлях неподалік місця виявлення тіла.

За даними поліції, правову кваліфікацію факту зможуть дати після висновків судово-медичної експертизи і слідчих дій правоохоронців.