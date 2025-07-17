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Новини | Події

Поліція: на Чернігівщині курсант стріляв у двох інструкторів, його затримали

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція Чернігівщини затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовців.

Як повідомляє пресслужба поліції, триває досудове розслідування.

«Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули», – йдеться у повідомлені.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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