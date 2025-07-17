Поліція: на Чернігівщині курсант стріляв у двох інструкторів, його затримали

Поліція Чернігівщини затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовців.

Як повідомляє пресслужба поліції, триває досудове розслідування.

«Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули», – йдеться у повідомлені.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.