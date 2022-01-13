Кількість заяв про домашнє насильство за минулий рік в Україні збільшилася – МВС

У 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020-му, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«Складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку», – повідомила Павліченко.

За її словами, є і позитивна тенденція – домашнє насильство перестають замовчувати.

«Громадяни, незалежно від статі, віку, соціального статусу тощо, визнають домашнє насильство проблемою і не бояться заявити про неї», – повідомили в МВС.

За даними МВС, усього за 2021 рік зареєстровано 326 тисяч заяв про домашнє насильство (у 2020 – 209 тисяч).