У Києві сталася ДТП з виїздом на пішохідну зону, є загиблі та травмовані – поліція

У Солом’янському районі Києва сталася ДТП, унаслідок якої загинули четверо людей, ще троє травмовані, повідомляє пресслужба поліції.

Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

За попередніми даними поліції, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.



На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються.



