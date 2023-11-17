Поліція: у Києві стався конфлікт з людьми, які збирали готівку на ЗСУ, перевіряється законність роботи фонду

Правоохоронці перевіряють законність діяльності благодійного фонду, відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, у рамках провадження перевіряють усіх представників фонду, а також його документацію.

У поліції зазначають, що вчора ввечері у телеграм-каналах поширилось відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі щодо збору грошей на потреби українських військових. За повідомленням, поліцейські врегулювали конфлікт та доставили до територіального управління поліції п’ятьох представників благодійного фонду.



Напередодні активіст, ветеран Олег Симороз повідомив, що він разом з небайдужими громадянами навідався до однієї з точок збору організації «Врятуй рідну країну».

«Вихід зі станції метро «Героїв Дніпра». Молодики по формі клянчать «донати на ЗСУ» готівкою у скриньку. По розмові з ними ми дізналися, що вони не служили і відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку зарплати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на карман, ну і на ЗСУ трохи, бо треба ж подяки у хлопців клянчити, бо бізнес має працювати», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також повідомив про фізичний і психологічний тиск з боку «тітушок», які прибули на підтримку працівників фонду. Також на місце події приїхали працівники Оболонського районного управління поліції міста Києва.









