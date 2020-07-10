Суд взяв під варту священника – уродженця Росії, який торгував зброєю – поліція

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 105 тисяч гривень для священнослужителя, якого підозрюють у торгівлі зброєю, повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області.

«Чоловік купував стартові та шумові пістолети та у власному помешканні, в якому організував зброярню, перероблював їх на бойові. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю. За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили різного виду зброю, набої до неї, вибухові пристрої. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 48-річний чоловік, уродженець Росії, є священником так званої «Російської істинно-православної церкви» у Мостиському районі Львівщини. Ця церква не є канонічна в Україні, священник організував її на своєму приватному подвір’ї.

Підозрюваний минулого року був судимий за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і до нині перебував на випробувальному терміні. Тепер йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Поліцейські Львівщини затримали священнослужителя 8 липня.