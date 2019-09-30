У поліції почали розслідування через стрілянину з участю п’яного патрульного у Полтаві

У поліції повідомили про призначення службового розслідування за фактом стрілянини з кількома постраждалими 29 вересня ввечері у Полтаві двох чоловіків у стані алкогольного сп’яніння, одним із яких виявився працівник батальйону патрульної служби особливого призначення «Полтава».

«29 вересня між 21-ю та 22-ю годиною у Полтаві двоє чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдали тілесні ушкодження кільком громадянам. Подія сталася у Подільському районі біля одного із житлових будинків на вулиці Небесної Сотні… У ході роботи слідчо-оперативної групи встановлено, що одним із фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення «Полтава». У зв’язку з цим, матеріали досудового розслідування скеровуються до теруправління ДБР», – повідомив керівник поліції Полтавщини Андрій Замахін.

Він зазначив, що після завершення службового розслідування буде ухвалене рішення про доцільність перебування причетної до інциденту особи в органах поліції.

Координатор освітньої програми розвитку для випускників «Українська академія лідерства» Роман Тичківський на сторінці у Facebook повідомив, що серед потерпілих в цьому інциденті є двоє неповнолітніх учасників програми. Тичківський від імені академії закликав правоохоронні органи «захистити потерпілих від ймовірного тиску зі сторони нападників та провести справедливе розслідування».

У поліції Полтавської області повідомили, що відкрили справу за статтями про умисне легке і умисне тяжке ушкодження.