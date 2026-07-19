У Парижі поліція затримала 23-річного чоловіка, який намагався підпалити парк

У Парижі поліція затримала 23-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, зізнався, що хотів навмисно підпалити парк Булонський ліс – одну з найбільших зелених зон французької столиці.

Як повідомило AFP із посиланням на джерело в поліції, пожежа спалахнула пізно ввечері 18 липня.

Поліцейським вдалось ліквідувати пожежу ще до того, як полум’я поширилось більшу територію. Унаслідок інциденту вигорів приблизно один квадратний метр рослинності.

За даними джерела, чоловік, який перебував на місці події, сам заявив поліцейським, що збирався підпалити парк. Його затримали, а прокуратура повідомила, що термін тримання під вартою продовжили для подальшого розслідування.

Інцидент стався на тлі серії лісових пожеж у Франції. Країна й досі оговтується від масштабної пожежі в лісі Фонтенбло на південний схід від Парижа, яка знищила близько 2,2 тисячі гектарів рослинності.