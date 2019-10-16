Путін дозволив поліції «застерігати» учасників протестів

Президент Росії Володимир Путін підписав й закон, який дає поліції право давати громадянам застереження про неприпустимість певних дій, якщо ті «створюють умови для скоєння злочинів і адміністративних правопорушень». Документ опублікований 16 жовтня на офіційному порталі правової інформації.

Раніше застереження громадянам могли вручати співробітники прокуратури чи ФСБ. Але останнім часом до такої практики почали вдаватися поліцейські. Переважно такі паперові «застереження» видавалися учасникам акцій протесту, зокрема – потенційним. Силовики приходили додому до конкретної людини і вручали їй папірець із текстом, що акція протесту, в якій людина нібито братиме участь, є адміністративним правопорушенням або порушенням федерального закону. Юридичної сили ці папірці не мали.

Наприкінці вересня документ, що вносить зміни до закону «Про поліцію», ухвалила Держдума Росії.

Правозахисники зазначають, що запровадження нових правил щодо застереження може стати обтяжливою обставиною при розгляді справ в суді проти опозиційних активістів.