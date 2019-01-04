Поліція оголосила про «внутрішнє розслідування» після побиття 81-річного авіаконструктора

Патрульна поліція України оголосила про початок внутрішнього розслідування після повідомлень про участь поліцейських у побитті в Києві 81-річного співробітника конструкторського бюро імені Антонова.

«Учора на деяких інформаційних ресурсах з’явилася інформація про те, що поліцейські управління патрульної поліціі міста Києва спільно з громадянами нанесли тілесні ушкодження чоловікові. Офіційно повідомляємо, що по даній події Департаментом патрульної поліції ініційовано службове розслідування та перевіряється правомірність дій патрульних поліцейських у вказаній ситуації. Про результати службового розслідування додатково буде повідомлено зацікавленим особам. Просимо не робити завчасних висновків та не розповсюджувати неперевірену інформацію», – ідеться в повідомленні у мережі Facebook.

Прокуратура Києва повідомила 3 січня про відкриття кримінального провадження щодо поліцейських у справі про побиття співробітника конструкторського бюро імені Антонова. Як вказує прокуратура, до слідчого відділу Солом’янського управління поліції в Києві 27 грудня надійшла заява щодо побиття співробітника КБ імені Антонова через начебто його причетність до шахрайських дій при обміні валюти. За цим фактом слідчі відкрили справу про «умисне легке тілесне ушкодження».

«Разом із тим, у ході вивчення процесуальними керівниками матеріалів кримінального провадження, а також проведення безпосереднього допиту потерпілого, Київською місцевою прокуратурою №9 встановлено обставини, які свідчать про можливу причетність до вказаної події працівників поліції», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що провадження відкрили за статтею «перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу». Справу направили до територіального управління Державного бюро розслідувань Києва.

У ДБР повідомили, що з’ясовують обставини побиття 81-річного авіаконструктора заводу «Антонов» Віктора Ковальського.

«Подія мала місце 26 грудня 2018 року в місті Києві біля станції метро «Шулявська». За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, працівники патрульної поліції із застосуванням сили намагались затримати 81-річного авіаконструктора», – йдеться в повідомленні.

Стаття, за якою щодо поліцейських порушена справа, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.