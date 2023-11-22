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«Вас цікавить робота на неповну зайнятість?» – поліція попереджає про шахрайство у месенджерах

Наприклад, лише за минулі вихідні через цю шахрайську схему втратили 700 тис. грн жителі Тернопільської області, 500 тис. грн – жителі Волині
Наприклад, лише за минулі вихідні через цю шахрайську схему втратили 700 тис. грн жителі Тернопільської області, 500 тис. грн – жителі Волині

У Національній поліції України попереджають, що повідомлення у месенджерах – WhatsApp та Telegram – з текстом «Вас цікавить робота на неповну зайнятість?» є шахрайством.

Як інформує у телеграмі пресслужба відомства, наприклад, лише за минулі вихідні через цю шахрайську схему втратили 700 тис. грн жителі Тернопільської області, 500 тис. грн – жителі Волині.

У поліції розповіли, як працює ця схема:

  • Пишуть у месенджери та пропонують заробіток за нескладні завдань (ставити лайки товарам, відео).
  • Спочатку невеликі суми дійсно виплачують.
  • Згодом, додають до робочої групи, де ставлять завдання викуповувати товари або бронювати готелі.
  • Після оплати бронювання або товару, шахраї зникають.


Правоохоронці зауважують, що пропозиції заробітку містять помилки, помітне використання Google-перекладача, а у «робочих групах» немає можливості поспілкуватися з живою людиною.

Нацполіція закликає не довіряти обіцянкам захмарних прибутків, перевіряти роботодавців та не перераховувати гроші на невідомі рахунки.

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