«Вас цікавить робота на неповну зайнятість?» – поліція попереджає про шахрайство у месенджерах

У Національній поліції України попереджають, що повідомлення у месенджерах – WhatsApp та Telegram – з текстом «Вас цікавить робота на неповну зайнятість?» є шахрайством.

Як інформує у телеграмі пресслужба відомства, наприклад, лише за минулі вихідні через цю шахрайську схему втратили 700 тис. грн жителі Тернопільської області, 500 тис. грн – жителі Волині.



У поліції розповіли, як працює ця схема:

Пишуть у месенджери та пропонують заробіток за нескладні завдань (ставити лайки товарам, відео).

Спочатку невеликі суми дійсно виплачують.

Згодом, додають до робочої групи, де ставлять завдання викуповувати товари або бронювати готелі.

Після оплати бронювання або товару, шахраї зникають.



Правоохоронці зауважують, що пропозиції заробітку містять помилки, помітне використання Google-перекладача, а у «робочих групах» немає можливості поспілкуватися з живою людиною.



Нацполіція закликає не довіряти обіцянкам захмарних прибутків, перевіряти роботодавців та не перераховувати гроші на невідомі рахунки.