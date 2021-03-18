Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
18 березня 2021, Київ 21:49
Новини | Події

Біля будинку журналіста у Слов’янську невідомі кинули запальну суміш, поліція відкрила провадження

Інформації про особу потерпілого журналіста і його діяльність у поліції не вказують

В управлінні Нацполіції у Донецькій області повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом «пошкодження майна» після повідомлення журналіста у Слов’янську про те, що невідомі кинули запальну суміш неподалік будинку, де він мешкає.

«Подія трапилася близько 00:20. Інцидент потерпілий пов’язує зі своєю журналістською діяльністю. За фактом пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. У поліцію звернувся 36-річний житель Слов’янська та повідомив, що вночі невідомі кинули запальну суміш на паркан, в результаті чого він загорівся», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, тривають слідчо-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до події.

Повідомляється, що за «умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу» передбачене позбавленням волі від трьох до десяти років.

Інформації про особу потерпілого журналіста і його діяльність у поліції не вказують.

Читайте також: Протягом 2020 року у світі загинули 65 журналістів та працівників медіа – звіт

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG