Біля будинку журналіста у Слов’янську невідомі кинули запальну суміш, поліція відкрила провадження

В управлінні Нацполіції у Донецькій області повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом «пошкодження майна» після повідомлення журналіста у Слов’янську про те, що невідомі кинули запальну суміш неподалік будинку, де він мешкає.

«Подія трапилася близько 00:20. Інцидент потерпілий пов’язує зі своєю журналістською діяльністю. За фактом пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. У поліцію звернувся 36-річний житель Слов’янська та повідомив, що вночі невідомі кинули запальну суміш на паркан, в результаті чого він загорівся», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, тривають слідчо-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до події.

Повідомляється, що за «умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу» передбачене позбавленням волі від трьох до десяти років.

Інформації про особу потерпілого журналіста і його діяльність у поліції не вказують.

Читайте також: Протягом 2020 року у світі загинули 65 журналістів та працівників медіа – звіт