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Новини | Події

У Василькові на Київщині невідомий стріляв у водія авто, нападника розшукують – поліція

Водія госпіталізували
Водія госпіталізували

У Василькові на Київщині невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія – потерпілого госпіталізовано, нападника розшукують.

Як повідомляє пресслужба поліції Київщини, подія сталась 21 липня о 22:50 у місті Васильків Київської області – на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). Тривають пошуки стрілка.


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