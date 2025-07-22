У Василькові на Київщині невідомий стріляв у водія авто, нападника розшукують – поліція

У Василькові на Київщині невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія – потерпілого госпіталізовано, нападника розшукують.

Як повідомляє пресслужба поліції Київщини, подія сталась 21 липня о 22:50 у місті Васильків Київської області – на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). Тривають пошуки стрілка.



