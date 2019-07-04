Нацполіції – 4 роки: Зеленський дав кілька нагород

Національна поліція України 4 липня відзначила четверту річницю створення. Як повідомили на сайті відомства, у великих містах з цієї нагоди провели святкування.

«На різних локаціях і дорослі, і діти знайомилися не лише знайомилися з роботою мото-, вело- та кінного патрулів, а й спробували себе у ролі патрульних, кінологів та криміналістів. Для малечі поліцейські підготували квести з безпеки на дорозі, а дорослі випробували алкоокуляри, аби зрозуміти, як бачить дорогу нетверезий керманич», – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський до 4-річчя поліції вручив, відповідно до своїх указів, кілька державних нагород – усього 10-ти поліцейським. Серед нагород – 1 орден «За мужність» III ступеня, а також медалі «За бездоганну службу», «За працю і звитягу» та «За врятоване життя».

4 липня 2015 року нова українська поліція склала присягу. Першим містом, у якому вона запрацювала, став Київ. Спочатку, три місяці, поліція працювала в тестовому режимі, згодом – на постійній основі. 7 листопада набрав чинності закон України «Про Національну поліцію».