Поліція повідомила про затримання чоловіка, який міг організувати вбивство учасника АТО

Поліція Київщини затримала розшукуваного два роки 47-річного уродженця Кагарлика на прізвисько «Лощ», якого підозрюють в причетності до вбивства у 2017 році учасника АТО.

«У 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника антитерористичної операції на сході країни. Нападника, якийнаніс смертельні ножові поранення, поліція затримала одразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду. Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки. Перебуваючи у розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати у страху жителів району і «кришувати» гральний бізнес. Поліцейські отримали відповідну оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його у Білій Церкві», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними поліції, наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому, міру запобіжного обере суд.