Поліція з’ясовує обставини, за яких зазнав травм заступник голови КМДА

Столичні правоохоронці встановлюють обставини, за яких заступник голови КМДА зазнав тілесних ушкоджень, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації. На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події. Потерпілого доставили у лікарню для надання необхідної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці не вказують імені постраждалого чиновника столичної адміністрації, водночас у ЗМІ і соцмережах пишуть, що йдеться про Володимира Слончака.

11 грудня Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Володимира Слончака на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.