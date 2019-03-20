Поліція затримала ще одного підозрюваного в теракті в Утрехті

Поліція Нідерландів затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту в Утрехті. За даними засобів інформації, мова йде про 40-річного чоловіка.

Двоє інших підозрюваних, про затримання яких повідомляли раніше, були звільнені. Поліція не змогла встановити їхню причетність до злочину.

18 березня озброєний чоловік став стріляти по пасажирах трамваю в Утрехті. Три людини загинули, п'ятеро були поранені. Головний підозрюваний, 37-річний уродженець Туреччини Ґьокен Таниш, був затриманий через кілька годин після стрілянини.

Поліція вважає напад спланованим. Зробити такий висновок дозволила записка, яка була виявлена в автомобілі Таниша.